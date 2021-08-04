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Объем экспорта мебели за 7 мес. вырос на 70,5% – Украинская ассоциация мебельщиков
16:55 04.08.2021 |
Объем экспорта мебели и ее деталей в январе-июле 2021 года увеличился на 70,5% по сравнению с 2020 годом и составил $511,9 млн, сообщила Украинская ассоциация мебельщиков, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.
При этом в страны Европейского Союза экспортировано мебели на $451,4 млн, Азии – $9,8 млн, Америки – $4,8 млн.
Прирост объемов экспорта мебели в январе-июне 2021 года составил 82,2%, напоминают в ассоциации.
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