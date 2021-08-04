Украинский рынок грузовиков за 7 мес. вырос на 73%

Продажи новых грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т в январе-июле текущего года выросли на 72,6% по сравнению с аналогмчным периодом 2020 года – до 2,746 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.

Согласно информации на ее сайте, при этом в июле продан 521 автомобиль – на 30,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

"Драйвером рынка продолжает оставаться дорожное строительство. Самосвалы разлетаются, как "горячие пирожки", и именно поставки техники для дорожников в июле изменили расстановку сил на рынке", - отмечают аналитики.

Лидерство в июле 2021 года, как и годом ранее, сохранил белорусский МАЗ с долей рынка 15% и продажей 78 машин (на пять больше, чем в июле-2020).

Занявший второе место с отрывом в три машины немецкий MAN в то же время стал лидером в сегменте тяжелых грузовиков.

Scania сохранила третью позицию, прибавив в продажах 30% - до 70 машин и заняв 13,4% рынка, а в тяжелом сегменте заняла второе место.

"Эти три производителя в июле сумели оторваться от конкурентов по поставкам и реализовали каждый более 70 ед. техники", - констатируют эксперты.

Четвертым стал Ford Trucks с продажей 55 машин и приростом на 72%, а на пятом месте в июле финишировала Volvo (по сравнению с девятым местом годом ранее) с самым большим ростом – в 2,7 раза, до 38 ед.

Годом ранее третью и четвертую строчку июльского рейтинга занимали Renault и Mercedes-Benz (в июле текущего года – соответственно 8-я и 6-я строчки рейтинга).

"Июльские поставки обозначили новую топ-5, а также задали новые планки ежемесячных объемов продаж, выдерживать которые будет не просто, учитывая продолжающийся дефицит чипов, из-за чего поставки техники могут задерживаться", считает AUTO-Consulting.

В сообщении также отмечается, что результаты июля обозначили и новых лидеров среди китайских производителей - в среднем сегменте наращивает продажи JAC, а среди тяжелых самосвалов - Dongfeng и Shacman.

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", в январе-июле в Украине зарегистрировано 8,3 тыс. новых коммерческих авто (включая грузовики) – на 58% больше, чем за семь месяцев прошлого года.