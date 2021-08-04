Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности

Кабинет министров Украины одобрил стратегию энергетической безопасности, которая разработана на основании стратегии национальной безопасности, утвержденной указом президента Владимира Зеленского №392 от 14 сентября 2020 года.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе презентации документа на заседании правительства в среду, стратегия определяет, в частности, 29 угроз энергетической безопасности, ключевыми из которых являются киберугрозы, продолжающаяся агрессия РФ, износ основных фондов, отсутствие энергетических резервов, влияние изменений климата на структуру и режимы энергопотребления, а также вопросы конкуренции на рынках, кадрового обеспечения отрасли и развития научно-технического потенциала.

"В соответствии с этим определены три ключевых сценария, по которым может развиваться энергетическая сфера в зависимости от угроз", – сказал министр.

Это сценарии "без изменений", "недружественное влияние" и "позитивная трансформация".

Сценарий "без изменений" предусматривает, в частности, сохранение текущих тенденций формирования и реализации энергетической политики, а также принципов функционирования энергетических рынков.

Второй сценарий "недружественное влияние" предусмотрен на случай наращивания внешнего влияния РФ с целью получения контроля над энергетической политикой Украины.

Третий сценарий "позитивная трансформация" нацелен на приоритетное развитие страны в плане необратимости ее европейского и евроатлантического курса.

Как отметил Галущенко, основными целями стратегии являются, в частности, доступность энергоресурсов для потребителей, устойчивость функционирования энергетической отрасли и его экономическая эффективность, экологически приемлемое воздействие энергетики на окружающую среду, а также интеграция сектора в пространство ЕС.

Министерство энергетики Украины намерено осуществлять ежегодный мониторинг угроз энергетической безопасности страны.