Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе презентации документа на заседании правительства в среду, стратегия определяет, в частности, 29 угроз энергетической безопасности, ключевыми из которых являются киберугрозы, продолжающаяся агрессия РФ, износ основных фондов, отсутствие энергетических резервов, влияние изменений климата на структуру и режимы энергопотребления, а также вопросы конкуренции на рынках, кадрового обеспечения отрасли и развития научно-технического потенциала.
"В соответствии с этим определены три ключевых сценария, по которым может развиваться энергетическая сфера в зависимости от угроз", – сказал министр.
Это сценарии "без изменений", "недружественное влияние" и "позитивная трансформация".
Сценарий "без изменений" предусматривает, в частности, сохранение текущих тенденций формирования и реализации энергетической политики, а также принципов функционирования энергетических рынков.
Второй сценарий "недружественное влияние" предусмотрен на случай наращивания внешнего влияния РФ с целью получения контроля над энергетической политикой Украины.
Третий сценарий "позитивная трансформация" нацелен на приоритетное развитие страны в плане необратимости ее европейского и евроатлантического курса.
Как отметил Галущенко, основными целями стратегии являются, в частности, доступность энергоресурсов для потребителей, устойчивость функционирования энергетической отрасли и его экономическая эффективность, экологически приемлемое воздействие энергетики на окружающую среду, а также интеграция сектора в пространство ЕС.
Министерство энергетики Украины намерено осуществлять ежегодный мониторинг угроз энергетической безопасности страны.