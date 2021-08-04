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По результатам I полугодия ожидается рост ВВП на 1% - Любченко
12:22 04.08.2021 |
По результатам января-июня 2021 года ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 1%.
Как передает Укринформ, об этом рассказал первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн-встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Во время встречи стало известно, что в первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%", - говорится в сообщении.
Также положительной тенденцией являются темпы роста заработной платы, что в два раза превышает темпы роста потребительских цен.
Любченко отметил, что государство сосредотачивает свои возможности на стимулировании экономики в тех точках роста, которые сегодня просчитаны.
"На данный момент происходит ряд консультаций с отраслевыми организациями, ассоциациями по поиску действующих производств, которые государство может поддержать разными способами. Это может быть поддержка по механизму инвестиционных нянь, развитие инвестиционных парков, налоговые льготы и множество различных механизмов", - сообщил Любченко.
По его словам, такие меры будут способствовать росту ВВП до 4% уже в этом году и увеличению занятости.
Во время встречи первый вице-премьер-министр отметил положительную тенденцию, увеличение занятости в наиболее рискованных отраслях с точки зрения легального трудоустройства - сельском хозяйстве и строительстве. За первое полугодие этого года эти сферы показали увеличение официальных сообщений работодателей о приеме на работу на 20%.
«Это очень позитивный сигнал, реакция бизнеса и общества на процессы, происходящие в стране. Ведь легальная занятость порождает ответственность в виде социальных взносов, пенсионного обеспечения и социальной защиты», - отметил Любченко.
Как сообщал Укринформ, по прогнозам НБУ, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 3,8% благодаря внутреннему спросу и благоприятным условиям внешней торговли.
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