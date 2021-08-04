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Шмыгаль рассказал об экономическом эффекте от накопительной пенсии к 2030 году
09:41 04.08.2021 |
Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии составит 477 млрд грн до 2030 года.
Как передает Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на первом учредительном заседании рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине, сообщается на Правительственном портале.
«Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. За вторым уровнем должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, - 477 млрд грн до 2030 года», - подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства рассказал о проделанной работе в направлении развития пенсионных накоплений.
В частности, введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.
Также правительство подало на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает осуществление финансирования досрочных пенсий для людей, работающих во вредных и тяжелых условиях, с использованием механизма пенсионных накоплений.
Как отметил Шмыгаль, среди следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка единого социального реестра, который существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев.
Как сообщал Укринформ, 2 июня Кабинет Министров утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
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