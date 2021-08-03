Украина за 7 мес. нарастила выпуск проката на 6,6%, чугуна - на 7,7%, стали - на 7,4%

Украинские металлургические предприятия в январе-июле текущего года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,349 млн тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром" во вторник, за семь месяцев выплавка стали возросла на 7,4% - до 12,733 млн тонн, чугуна - на 7,7%, до 12,649 млн тонн.

В июле произведено 1,723 млн тонн проката, 1,876 млн тонн стали, 1,875 млн тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 1,602 млн тонн проката, 1,872 млн тонн стали, 1,887 млн тонн чугуна.

Как сообщалось, метпредприятия Украины по итогам 2020 года увеличили производство общего проката на 0,7% по сравнению с предыдущим годом - до 18,344 млн тонн, снизили стали на 1,4% - до 20,549 млн тонн и нарастили чугуна на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

