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В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль
18:23 03.08.2021 |
В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения во вторник в Киеве.
"Задача рабочей группы - введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель -введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.
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