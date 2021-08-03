В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения во вторник в Киеве.

"Задача рабочей группы - введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель -введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

