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Кабмин назначил исполняющего обязанности премьера в случае отсутствия Шмыгаля
Кабинет министров внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вице-премьер-министров Украины. В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обвязки будет выполнять первый вице-премьер-министр Алексей Любченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 июля 2021 г. № 790, размещенное на сайте правительства.
Ранее в случае отсутствия премьера его обязанности исполнял вице-премьер Алексей Резников.
Это было связано с тем, что в правительстве не было первого вице-премьера.
В то же время 20 мая Верховная рада назначила Алексей Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра развития экономики. До этого он был председателем Государственной налоговой службы.
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