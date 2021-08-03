Украинский рынок новых легковых авто за 7 мес. вырос на 28%

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле текущего года выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 58,1 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

Согласно информации на ее сайте, в том числе в июле регистрации выросли на 16% к июлю-2020 - до 9,768 тыс. ед.

Лучший результат вновь продемонстрировала японская Toyota с приростом регистраций на 34% - до 1,535 тыс., на втором месте французская Renault, регистрации которых сократились почти на 10% - до 1,301 тыс. ед.

Третью строчку рейтинга с 87%-ным приростом (до 800 авто) уверенно заняла Kia, четвертой стала Skoda с регистрацией 618 авто (на 35% больше), а замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж 5% Hyundai - 465 шт.

В десятку самых популярных марок июля также попали: Volkswagen - 452 ед. (+25%); Nissan - 439 ед. (+32%); Chery - 412 ед. (+91%); Mitsubishi - 411 ед. (+70%); Suzuki - 384 ед. (+9%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Toyota RAV4 - 659 регистрационных номеров.

По мнению информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, обнародованном на ее сайте, июльские продажи традиционно стали пиковыми с начала года и фактически украинский авторынок поставил постризисный рекорд продаж – по данным группы продажи выросли на 10% к июлю-2020, до 9,8 тыс.

"Так много у нас не продавали с февраля 2014 года", - констатируют эксперты.

По их данным, тройка лидеров в июле совпадает с данными "Укравтопрома", но при этом занявшая вторую позицию Renault прибавила в продажах 33% - до 1,317 тыс. ед., а лидер рейтинга Toyota нарастила продажи на 19% - до 1,552 тыс. ед.

Продажи Kia в июле выросли на 9,16% - до 810 ед., Skoda прибавила 3% до 632 авто, Hyundai 4% - до 469 ед.

По оценке аналитиков группы, основные перемены происходили во второй пятерке Топ-10, где уже постоянно расположились Chery и Mitsubishi. А Suzuki в июле вновь вернулась в число фаворитов рынка (замыкает десятку рейтинга).

"В премиальном сегменте июль оказался неоднозначным - с одной стороны основные клиенты уже отправились на моря и это заметно по спаду продаж у многих брендов данного сегмента или слишком вялому росту. Но, с другой стороны, Audi это не помешало выйти в №2 премиальных марок, прибавив сразу 86% к продажам июня", - констатируют в AUTO-Consulting

В целом за семь месяцев автодилеры, по данным AUTO-Consulting, реализовали 58,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Рынок подходит к активному бизнес-сезону в очень хорошем тонусе", - считают эксперты.

Как сообщалось со ссылкой на "Укравтопром", украинцы в 2020 году приобрели и зарегистрировали 85,5 тыс. легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а согласно данным Auto-Consulting, этот рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. ед.