МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций МВФ.

Общее распределение СДР вступит в силу 23 августа 2021 года. Новые созданные СДР будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Около 275 млрд долларов из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.

"Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

МВФ также изучает другие варианты помощи более бедным и более уязвимым странам в восстановлении их экономики.

"Можно рассмотреть создание нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости для содействия более прочному и устойчивому росту в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда.