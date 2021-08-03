За первый месяц работы рынка земли продано 5,32 тыс. га земли на 210 млн грн - министр Лещенко

За период с 1 по 30 июля в Украине проведено 2,9 тыс. земельных транзакций на участки с/х назначения общей площадью 5,32 тыс. га, сумма всех сделок составила 210 млн грн, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия на сайте.

"Лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил. То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране", - уточнил министр агрополитики Роман Лещенко в сообщении.

Отмечается, что рынок земли сегодня полноценно функционирует - он прозрачный, эффективный и позволяет каждому реализовать свое право распоряжаться землей: продать, передать по наследству, сдавать в аренду или самому управлять этой землей.

"Время популизма на теме земли истекло. Очень скоро граждане узнают, кто боролся за права народа, а на самом деле паразитировал на теневом рынке земли. Прозрачность рынка и доступность данных для всех только повысят его эффективность. 40 тыс. грн за гектар - это наша стартовая линия! Мы с вами перешли на новый этап отношения к земле земля - это защищенная, свободная собственность, стоимость которой растет", - заявил министр в сообщении ведомства.

Министерство со ссылкой на первого заместителя главы Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолия Мирошниченко сообщает, Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель с/х назначения.

По его данным, разработка Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" упрощенного (электронного) доступа к земельному кадастру позволила снизить ажиотаж, связанный с требованием для нотариусов получать доступ к сведениям земкадастра для проверки установленных законом ограничений по приобретению земель сельхозназначения« в одни руки. Мирошниченко уточнил, что в большинстве случаев срок рассмотрения заявления нотариусов на получение доступа к земельному кадастру не превышал одного рабочего дня.

Он уточнил, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке участков с/х назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики земельного рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более 100 га земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более 1 тыс. га. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - подчеркнул Мирошниченко, цитируемый в сообщении министерства.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

Эксперт объединения земельных инвесторов Land Club Александр Колотилин в июле 2021 года оценил среднюю стоимость земли с/х назначения в $2,2 тыс./га, и ожидает до конца года рост ее стоимости до $2,5 тыс./га.

