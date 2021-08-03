Дефицит общего фонда госбюджета за 7 мес. составил 50,2 млрд грн - Минфин

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июль 2021 года сведен с дефицитом 50,2 млрд грн, таким образом, дефицит общего фонда в июле составил 16 млн грн, сообщило Министерство финансов на своем сайте в понедельник со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

"За январь-июль общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 50,2 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 132,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как отметил Минфин, доходы в общий фонд госбюджета в июле составили 75,6 млрд грн, что на 2,2% больше росписи. При этом налоговые поступления в госбюджет перевыполнены на 4,2% от росписи и составили 39,5 млрд грн. В частности, поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) составили 13,5 млрд грн при бюджетном возмещении 11,1 млрд грн (всего собрано 24,6 млрд грн).

Согласно данным министерства, таможенные поступления в общий фонд в минувшем месяце составили 33,1 млрд грн, что на 0,5% выше росписи на июль. Из общей суммы 30,5 млрд грн поступило в виде НДС, 2,2 млрд грн - в качестве ввозной пошлины.

В целом в общий фонд госбюджета за семь месяцев поступило 581,5 млрд грн, что больше росписи на 4,6%. Налоговые поступления за семь месяцев составили 330,5 млрд грн, что выше росписи на 6%. Таможня принесла за семь месяцев этого года 207,7 млрд грн, что на 4,1% больше росписи, указал Минфин.

Июльские поступление от ЕСВ составили 29,2 млрд грн, что на 0,7 млрд грн больше ожидаемого уровня, а в целом в январе-июле 2021 года поступления от ЕСВ составили 194,3 млрд грн, что на 7,8 млрд грн выше плана, свидетельствуют данные министерства.

Согласно оперативным данным ГКСУ, в январе-июле 2021 года расходы по общему фонду госбюджета составили 634,5 млрд грн, что на 7,7% ниже росписи. Однако финансирование социальных расходов, обороны, обслуживания долга, субвенций и дотаций местным бюджетам проводилось в полном объеме на основе платежных поручений, подчеркнул Минфин.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета в январе-июле этого года составили 296,7 млрд грн или на 24,3% меньше ожидаемых. Размещение ОВГЗ на финансирование госбюджета принесло 235 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 63,5 млрд грн ($1,8 млрд и EUR 418,1 млн). Из внешних источников привлечено 59,9 млрд грн, в частности 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) - через размещение восьмилетних ОВГЗ под 6,875% годовых, 13,5 млрд грн ($500 млн) - через дополнительное размещение 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых, указал Минфин.

По его данным, платежи по погашению государственного долга в январе-июле 2021 года составили 265,2 млрд грн, что на 0,3% меньше плана, платежи по обслуживанию – 78 млрд грн ( на 6,6% ниже плана).