Налоговая отчиталась о превышении плана поступлений в бюджет на 18,6 миллиарда

За январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4% или 31,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, ведомство перевыполнило индикатив на 18,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Госналоговой.

В частности, сальдо НДС составило 85,9 млрд грн, что на 26,8 млрд грн или на 45,4% больше, чем за январь-июля 2020 года. При этом Госналоговая заявляет о перевыполнении индикатива на 6,5 млрд грн или на 8,2%.

Также отмечается, что с начала года было возмещено НДС в размере 86 млрд грн при заявленных к возмещению суммах в 83,8 млрд грн.