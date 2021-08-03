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Индекс ожиданий деловой активности в июле незначительно снизился
23:58 02.08.2021 |
Украинский бизнес в июле 2021 года сохранил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) находился выше нейтрального уровня и составил 50,8 п. против 51,6 п. в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).
"Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, а также смягчение карантинных ограничений и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, предприятия строительства второй месяц подряд наиболее оптимистично оценивают результаты своей деятельности на фоне сезонного оживления деятельности по строительству дорог и автострад, а также увеличения инвестиционного спроса на жилые и нежилые здания.
Торговля - единственный сектор, респонденты которого все еще без оптимизма оценивают перспективы своей деятельности. В то же время благодаря оптимистичным оценкам относительно товарооборота и объема закупки товаров для продажи секторальный индекс предприятий торговли вплотную приблизился к нейтральному уровню, говорится в обзоре.
Увеличение численности работников ожидают только предприятия строительства и сферы услуг, зато респонденты промышленности и торговли продолжают демонстрировать пессимизм в этом вопросе, отмечают в НБУ.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 июля 2021 года. В опросе приняли участие 313 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
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