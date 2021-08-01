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Украинский портам хотят снизить норму отчислений в бюджет до 30%
14:23 30.07.2021 |
Мининфраструктуры инициировало снижение выплат от Администрации морпортов и госстивидоров в государственный бюджет до уровня 30% с 80% от прибыли после уплаты всех налогов - изношенность инфраструктуры достигла 80%.
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков написал в Facebook по итогам заседания Национального совета реформ.
Так, сообщил он, в ближайшие 5 лет на обновление украинских портов необходимо около 17 млрд грн капитальных инвестиций. По словам министра степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%.
"В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры", - написал Кубраком.
В результате ведомство инициировало смену дивидендной политики, чтобы снизить обязательные отчисления прибыли АМПУ и госстивидоров после уплаты всех налогов в госбюджет с уровня 80% до 30%.
"Такие изменения позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом", - отметил Кубраков.
Кроме того, добавил он, до конца года будет завершена передача в концессию ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Реализация соглашения, по словам министра, затруднена бюрократическими процедурами.
Кубраков отметил, что для увеличения инвестиций в портовую отрасль необходимы изменения в арендное законодательство о продлении сроков аренды для имеющихся портовых операторов с целью дополнительного инвестирования. Из-за несовершенства законодательства известно о недополучения около 100 млн долларов инвестиций в портовую отрасль, заявил чиновник.
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