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Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб на госорганы
12:26 30.07.2021 |
В апреле-июне 2021 года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) получил 531 жалобу на нарушение государственных органов, что на 25% больше первого квартала и на 38% больше второго квартала 2020 года.
Как сообщает пресс-служба СБО, учреждение завершило расследование 287 дел и помогло бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн грн. 102 из 104 заявителей (98%), заполнивших форму обратной связи, остались довольны сотрудничеством.
Четыре предмета составили 85% обращений бизнеса за квартал:
Налоговые вопросы. Две трети (65%) жалоб бизнеса касались налоговых вопросов: невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (115 жалоб), блокировка налоговых накладных (71), обжалование результатов налоговых проверок (46), включение в перечень рисковых налогоплательщиков (41), уголовные дела по налоговым вопросам (20).
По сравнению с первым кварталом предприниматели больше жаловались на блокирование налоговых накладных (+58%), включение в перечень рисковых налогоплательщиков (+58%) и безосновательно возбужденные уголовные дела по налоговым вопросам (20). Больше всего выросло количество жалоб на невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (+102%).
Нарушения правоохранителей. Предприниматели жаловались на процессуальные нарушения и бездеятельность Национальной полиции (32), органов прокуратуры (16) и Службы безопасности Украины (9). Количество жалоб предпринимателей на нарушения Нацполиции и органов прокуратуры несколько сократилось по сравнению с первым кварталом, но увеличилось по сравнению со вторым кварталом 2020 года. На СБУ предприниматели жаловались больше: как по сравнению с первым кварталом 2021 (+13%), так и против второго квартала 2020 года (+29%).
Жалобы на нарушения государственных регуляторов. Общее количество жалоб относительно действий госрегуляторов увеличилось (+44%) против второго квартала 2020 года. В то же время, количество жалоб на злоупотребления госрегуляторов значительно уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2021 года (+32%). В частности, количество жалоб относительно действий ГАБИ, реформирование которой продолжается уже более года, уменьшилось втрое.
Жалобы на нарушения органов местного самоуправления. Количество обращений по местным органам власти значительно увеличилось: удвоилось по сравнению с первым кварталом 2021 года и почти утроилось против второго квартала 2020 года. В частности, случаи злоупотреблений касались выдачи разрешений и выделения земельных участков.
По данным учреждения, государственные органы выполнили 88% индивидуальных рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена.
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