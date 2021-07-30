Финансовые новости
- |
- 30.07.21
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине заработала система мониторинга выдачи разрешений на международные автоперевозки
08:48 30.07.2021 |
В Украине заработала система мониторинга "Шлях", которая позволяет отслеживать информацию о выданных разрешениях на международные грузовые автомобильные перевозки.
Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время совместного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
"На прошлой неделе мы сделали первый шаг на пути исправления проблемы с разрешениями. Мы ввели систему "Шлях" - это по сути платформа, которая позволяет перевозчикам увидеть, какие субъекты хозяйствования сколько разрешений получили. Что они с ними делают, кто их использует, а кто приобрел их для того, чтобы продавать", - сказал Кубраков.
Он добавил, что Мининфраструктуры уже отменило плату за бронирование разрешений на международные грузоперевозки.
Председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егор Прокопчук рассказал, что за первую неделю работы платформы ею воспользовались больше 3000 перевозчиков.
Он отметил, что после отмены платы за бронирование перевозчики сделали больше 11 тыс. заказов разрешений и при этом сэкономили более чем полмиллиона гривень.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году правительство ввело экспериментальный проект по заказу бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств во время выполнения перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.
Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Под предлогом синергии. Что не так с отставками Хомчака и Коваля
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине заработала система мониторинга выдачи разрешений на международные автоперевозки
|Золото 30 июля дешевеет в рамках коррекции
|Нефть 30 июля коррекционно дешевеет после двухдневного роста
|При необходимости Украина будет импортировать уголь - Галущенко
|Автоматическое начисление штрафов за нарушение весовых норм начнется с 1 октября - Кубраков
|Заводы Коломойского продолжают попытки манипулировать судом в деле "Роттердам+", - адвокат
Это интересно
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится