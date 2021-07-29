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Активизация на игорном рынке: до 10 иностранных операторов подали заявки на работу в Украине
18:45 29.07.2021 |
Около 10 иностранных операторов игорного рынка подали заявки на работу в Украине.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказал первый заместитель главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум в ходе круглого стола "Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса".
"Мы получили с десяток запросов от иностранных операторов. Рынок активизировался, также местные лицензиаты продолжают подаваться на лицензии", - сказал Баум.
Он отметил, что первое чтение прошел законопроект 2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей", и на данный момент те правки, которые подаются не подразумевают критических замечаний к этому законопроекту.
Как сообщал Укринформ, в июле 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Законопроект направлен на сбалансирование лицензионных платежей и налоговой нагрузки на рынок игорного бизнеса, что будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, вытеснению нелегального рынка легальными видами деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Для этого предполагается создать благоприятные условия для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине через использование налоговых стимулов.
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