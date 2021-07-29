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Бюро экономической безопасности, которое заработает в сентябре, должно насчитывать 4000 человек - глава ГФС
07:58 29.07.2021 |
Бюро экономической безопасности, которое начнет работать в сентябре, должно насчитывать 4000 человек, считает председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, участвующий в конкурсе на должность главы БЭБ.
Об этом он заявил в интервью Mind.ua.
По словам главы ГФС, "борьба с тенью - это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе «О Бюро экономической безопасности Украины» заложены два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем - следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (законодательным либо силовым способом). Во-вторых - это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)".
То есть, объясняет Мельник, "борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, её уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции".
Мельник сообщил, что "около 25 бизнес-ассоциаций (American Chamber of Commerce, «Укртабак», Ассоциация легальных производителей алкоголя, Украинская зерновая ассоциация и т.д.) уже одобряют нашу концепцию - «от аналитики к действию». Когда я возглавил ГФС, хотел испытать её, но нас лишили аналитических инструментов, оставив старый алгоритм «расследование-су»".
По мнению председателя ГФС, БЭБ должно насчитывать 4000 человек. При этом он считает, что бывшие налоговики тоже имеют право работать в новой структуре: "Если речь о том, чтобы не допускать бывших налоговиков к работе в БЭБ, то логично и не допускать экс-сотрудников полиции, СБУ, ГБР, НАБУ. Ибо чем они лучше? Если набирать новых людей, вопрос - кого, с улицы?».
На вопрос журналиста "А как сделать так, чтобы БЭБ не стало коррупционным? Поднять зарплаты?" Мельник ответил: "Даже если поднять зарплату до 50 000 грн, это проблему не решит. Взятка в размере $ 10 000 и более сделает своё дело. Здесь нужен правильный алгоритм организации процессов - прежде всего, контроль. Вместе с тем важно, чтобы человек понимал: ему есть что терять. Пусть эти суммы не настолько большие, как предлагаемые взятки, но они дают стабильность. Тогда работник будет бояться потерять такую работу".
Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".
12 мая Кабинет Министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности Украины, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.
В частности, предусмотрено создать Бюро экономической безопасности Украины как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров.
На Минфин совместно с заинтересованными органами также возлагается проведение аудита материально-технических ресурсов, вооружения и специальных средств Государственной фискальной службы и их дальнейшая передача Бюро экономической безопасности.
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