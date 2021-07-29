Бюро экономической безопасности, которое заработает в сентябре, должно насчитывать 4000 человек - глава ГФС

Бюро экономической безопасности, которое начнет работать в сентябре, должно насчитывать 4000 человек, считает председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, участвующий в конкурсе на должность главы БЭБ.

Об этом он заявил в интервью Mind.ua.

По словам главы ГФС, "борьба с тенью - это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе «О Бюро экономической безопасности Украины» заложены два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем - следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (законодательным либо силовым способом). Во-вторых - это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)".

То есть, объясняет Мельник, "борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, её уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции".

Мельник сообщил, что "около 25 бизнес-ассоциаций (American Chamber of Commerce, «Укртабак», Ассоциация легальных производителей алкоголя, Украинская зерновая ассоциация и т.д.) уже одобряют нашу концепцию - «от аналитики к действию». Когда я возглавил ГФС, хотел испытать её, но нас лишили аналитических инструментов, оставив старый алгоритм «расследование-су»".

По мнению председателя ГФС, БЭБ должно насчитывать 4000 человек. При этом он считает, что бывшие налоговики тоже имеют право работать в новой структуре: "Если речь о том, чтобы не допускать бывших налоговиков к работе в БЭБ, то логично и не допускать экс-сотрудников полиции, СБУ, ГБР, НАБУ. Ибо чем они лучше? Если набирать новых людей, вопрос - кого, с улицы?».

На вопрос журналиста "А как сделать так, чтобы БЭБ не стало коррупционным? Поднять зарплаты?" Мельник ответил: "Даже если поднять зарплату до 50 000 грн, это проблему не решит. Взятка в размере $ 10 000 и более сделает своё дело. Здесь нужен правильный алгоритм организации процессов - прежде всего, контроль. Вместе с тем важно, чтобы человек понимал: ему есть что терять. Пусть эти суммы не настолько большие, как предлагаемые взятки, но они дают стабильность. Тогда работник будет бояться потерять такую ​​работу".

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

12 мая Кабинет Министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности Украины, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

В частности, предусмотрено создать Бюро экономической безопасности Украины как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров.

На Минфин совместно с заинтересованными органами также возлагается проведение аудита материально-технических ресурсов, вооружения и специальных средств Государственной фискальной службы и их дальнейшая передача Бюро экономической безопасности.