Кабмин инициирует перезагрузку системы проверок бизнеса

Государство заинтересовано максимально упростить условия ведения бизнеса, поэтому правительство инициирует изменение подходов к государственному надзору, формируя превентивную и риск-ориентированную систему.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании Кабинета Министров 28 июля, передает корреспондент Укринформа.

Правительство одобрило два законопроекта - относительно основных принципов государственного надзора и усиление административной ответственности лиц государственного надзора.

По словам Шмыгаля, документы будут способствовать развитию партнерских отношений между государством и бизнесом, а также реформе органов государственного надзора.

"Основные новации этих документов - это изменение подходов к государственному надзору от репрессивной системы, ориентированной на наказание и штрафы, до формирования превентивной и риск-ориентированной системы. Это, в частности, будет означать, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора. в то же время, делается акцент на аудит и диалог с бизнесом, который позволяет устранить существующие нарушения без остановки деятельности предприятий", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что предполагается более активное привлечение общественности к процессу контроля, а также унификация процедуры обжалования решений госнадзора.

Глава Правительства подчеркнул, что документы содержат много разных уточнений и новаций, которые необходимы для предотвращения ситуаций с абсурдными штрафами и надуманными основаниями для блокирования работы предприятий.

Реализация законопроекта «Об основных принципах государственного надзора (контроля)» будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добродетельный бизнес.

Документ, в частности, предлагает ввести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей, ввести аудит деятельности компаний, создать институт общественных советов по вопросам государственного надзора при органах контроля, цифровизировать процессы государственного контроля и др.

«Это очень важный документ, который позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса», - прокомментировал первый вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко

Также правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)». Предлагается, в частности, увеличить сумму административного штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам осуществления государственного надзора с 850 грн до 4 250 грн.

Как сообщал Укринформ, в феврале 2021 года правительство разблокировало временно приостановленные документальные и фактические проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены, а также документальные внеплановые проверки налогоплательщиков, в отношении которых имеется налоговая информация о нарушениях валютного законодательства при экспорте/импорте.

Верховная Рада ввела мораторий на проведение налоговых проверок 18 марта 2020 года в связи с жестким карантином. С тех пор мораторий продлевали несколько раз.