Задолженность по зарплате в Украине в июне 2021г выросла на 7,2% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне текущего года увеличилась на 7,2%, с начала года –на 37,6% и к 1 июля составила 3,593 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., на эту же дату составила 158,6 млн грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в июне-2021 года зафиксировано в Закарпатской (на 23,6%), Хмельницкой (на 12,8%) и Сумской (на 0,6%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Луганской (в два раза), Львовской (на 25%), Ривненской (на 23,7%), Кировоградской (на 13,1%), Черниговской (на 12,8%), Тернопольской (на 12,1%) и Днепропетровской (на 11,1%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июне 2021 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сфере финансовой и страховой деятельности в три раза (до 0,7 млн грн), здравоохранении - на 20,6% (до 84,11 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 12% (до 1,95 млн грн), госуправления, обороны и обязательного соцстрахования – на 11,5% (до 6 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 11,4% (до 305,56 млн грн), в сфере образования на 10% (до 22,65 млн грн), в промышленности – на 7,3% (до 2,688 млрд грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 6,5% (до 206,35 млн грн), сельском хозяйстве – на 4,4% (до 77,81 млн грн), строительстве – на 2,3% (до 86,06 млн грн).

При этом в сфере временного размещения и организации питания задолженность по зарплате сократилась на 12,8% (до 1,65 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 9,9% (до 36,26 млн грн), в сфере операций с недвижимостью – на 4,9% (до 39,02 мон грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 3,4% (до 17,31 млн грн), информатизации и телекоммуникаций – на 1,6% (до 15,65 млн грн),

Официальный курс на 28 июля – 26,906 грн./$1.