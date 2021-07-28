Кабмин поручил Минфину снизить план заимствований благодаря перевыполнению бюджета по доходам

Кабинет министров по инициативе министра финансов Сергея Марченко поручил Минфину снизить план заимствований в росписи госбюджета на 2021 год благодаря перевыполнению доходной части общего фонда бюджета.

"Для качественного выполнения государственного бюджета на 2021 год и с учетом текущей ситуации на рынке заимствований прошу дать поручение Министерству финансов внести сбалансированные изменения в роспись государственного бюджета на 2021 год с учетом ожидаемого перевыполнения в июле доходной части общего фонда госбюджета, сократив на соответствующий объем плановые показатели государственных заимствований", – обратился к премьер-министру Марченко в ходе правительственного заседания в среду.

Как сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в среду, по состоянию на 26 июля план по внутренним госзаимствованиям на 2021 год, предусмотренный законом о госбюджете, был выполнен на 48%, по внешним заимствованиям - на 26%. Однако последняя цифра не учитывает доразмещения Украиной евробондов-2029 на $500 млн.

"Это требует активизации работы Минфина на внутреннем и внешнем рынках для привлечения финансирования не только для обслуживания госдолга, но и для финансирования дефицита госбюджета", – написал Данилишин в Facebook.