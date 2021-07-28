Кабмин предоставил широкие полномочия первому вице-премьеру

Кабинет министров отнес к компетенции первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко вопросы аграрной, долговой, таможенной, налоговой политики, а также топливно-энергетического комплекса и др.

Соответствующее постановление правительство приняло с технико-юридическими правками на заседании в среду без обсуждения.

Таким образом, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров лишился компетенции в вопросах развития местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства, а также благоустройства населенных пунктов, строительства и архитектуры.

В свою очередь, вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников лишился компетенции в вопросах занятости и социального диалога, а к компетенции вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского более не относятся вопросы энергетики, свидетельствует проект постановления из повестки дня правительства.

В то же время первый вице-премьер будет владеть компетенциями в таких секторах, как координация государственных органов по вопросам защиты прав инвесторов, развитие местного самоуправления, вопросы строительства и архитектуры, жилищного хозяйства, безопасности использования ядерной энергии.

Правительство также определило за Любченко вопросы государственной политики в сфере сельского хозяйства и мелиорации земель, животноводства, лесного хозяйства ряд других вопросов.

Помимо этого, Кабмин учредил новый правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливно-энергетического комплекса, развития громад и территорий и защиты окружающей среды под руководством первого вице-премьера.