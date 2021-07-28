Только 40% украинцев готовы переплачивать за репутацию компаний - исследование

В 2020 году только 22,5% украинцев всегда обращали внимание на уровень добропорядочности частных компаний при покупке товаров и услуг, и только 40% согласились переплачивать за репутацию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса UNIC за 2020 год на тему: «Готовы ли украинцы собственным выбором способствовать распространению добропорядочности в бизнесе?», представленного в Укринформе.

«Всего в опросе были задействованы больше 1000 респондентов. А проводился он компанией Pro-Consulting в рамках финансовой поддержки антикоррупционной инициативы Европейского Союза», - рассказала глава секретариата UNIC Антонина Прудко.

По ее словам, наличие внутренних политик, которые касаются запрета на взяточничество и других принципов добропорядочности в компаниях, было важным только для 63,4% опрошенных украинцев в 2020 году. 12,3% сообщили, что это не важно при покупке товаров или получении услуг.

Также 40% респондентов рассказали, что готовы платить больше, в частности на 10-20%, за товары и услуги, предоставляемые компаниями, в которых высокий уровень добропорядочности. Еще 26% сомневались в сторону «да», 9% - в сторону «нет». В то время как 25% опрошенных рассказали, что переплачивать за репутацию отказываются.

Кроме того, 35,6% украинцев, опрошенных в ходе исследования, во время покупки товара или услуг обращают внимание прежде всего на цену, 56,4% - на качество и 8% - на место нахождения, а точнее наличие товара/услуг рядом с местом проживания.

«Также 80% респондентов заметили, что компании, которые работают добропорядочно и прозрачно, и у них все в порядке, они должны получать поддержку государства. В частности, это определенные льготы, административные упрощения и преимущества в кредитовании», - добавила Прудко.

Как сообщал Укринформ, ЕБРР в прошлом году предоставил больше €3,5 миллиона от доноров на нефинансовую поддержку бизнеса в Украине.