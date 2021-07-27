Финансовые новости
- |
- 27.07.21
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Клуб экспертов презентовал первый видео обзор по макро экономике Украины
17:47 27.07.2021 |
В рамках "Клуба Экспертов" на ежемесячной основе запущена рубрика "Макроэкономический обзор". В первом ролике сооснователь проекта, кандидат экономических наук Максим Уракин проанализировал основные макро показатели.
"Цель нашего проекта "Макроэкономический обзор"- выдать зрителю ключевую статистику и информацию в максимально удобном виде, сделать это лаконично и понятно, заменив громоздкие таблицы и длинные рассуждения анализом графики", - заявил организатор исследований Максим Уракин.
В блоке о населении Украины были представлены последние данные Госслужбы статистики о количестве жителей нашей страны, проведено сравнение статистики государственных органов и показателей так называемой "электронной переписи" января 2020 года. Кроме того, были изучены свежие данные по безработице и уровню зарплат в регионах.
В экономическом блоке проанализированы показатели ВВП, объем внешней торговли, основные торговые партнеры Украины, госдолг, показатели и источники инвестиций и промышленное производство.
Все данные представлены в виде графиков и диаграмм, дополняющих видеоряд.
В дальнейшем Клуб экспертов будет анализировать и презентовать как актуальную статистику Украины, так и сравнивать свежие данные с предыдущими периодами, а также с показателями других стран.
Кроме того, планируется серия тематических передач, которые будут посвящены состоянию различных отраслей экономики Украины и их характеристика за период 30 лет независимости.
С полным видео можно ознакомиться на ютуб-канале "Клуб экспертов" по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=tCKGn3uGR_Y
Подписаться на канал Клуб Экспертов можно здесь.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Похищение Чауса и «пленки Бигуса». Почему Зеленский срочно сменил главу СВР
|«Вагнеровцы» уже в ГБР. Как надолго над Зеленским завис Дамоклов меч измены
|Позитив недели. На новом турецком боевом беспилотнике будет украинский двигатель
|Победы недели в ООС: Разоблачены россияне и задержан «депутат ЛНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Клуб экспертов презентовал первый видео обзор по макро экономике Украины
|Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029
|Госдолг Украины в июне увеличился в долларах на 1,09%, снизился в гривне на 0,09% - Минфин
|За полгода «Центрэнерго» увеличило чистый убыток на 20% до 591 млн гривен
|Нефть продолжает дорожать 27 июля в рамках коррекции
|Витренко допускает убытки «Нафтогаза» в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн
|Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 16,77 грн/л
Это интересно
|Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть
|Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11
|Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях
|Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия
|Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser
|Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров
|Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК