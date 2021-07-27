В Украине откроют Офис содействия инвестициям и технологиям ЮНИДО

В рамках членства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Украине будет создан Офис содействия инвестициям и технологиям.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности определено главным центральным органом исполнительной власти, ответственным за выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в ООН по промышленному развитию. В настоящее время ведется работа по созданию в Украине Офиса ЮНИДО», - говорится в сообщении.

В частности, это даст возможность напрямую использовать технические, экспертные и финансовые возможности ЮНИДО для реализации совместных проектов в Украине.

Также Минстратегпром в настоящее время работает над созданием Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения на базе ГП «УкрНИИспецсталь».

Ожидается, что это будет способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной металлопродукции из специальных сталей и сплавов, сертифицированной по международным стандартам.

Как сообщал Укринформ, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил подробности подготовки к запуску космического аппарата «Сич-2-30».