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Транспортные предприятия Украины за 6 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 4,3% - Госстат
17:44 26.07.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июне 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 287,3 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,7% - до 137,1 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-июне 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 147,2 млн тонн грузов, что на 2,8% больше, чем в январе-июне 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 98,8 млн тонн (+15,5%), водным – 2,1 млн тонн (-3,9%), трубопроводным – 39,2 млн тонн (-12%), авиационным – 0,04 млн тонн (+4,5%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2021г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июню 2020 года
|млн т
|в % к январю-июню 2020 года
|Транспорт всего
|137104,6
|101,7
|287,3
|104,3
|железнодорожный
|84699,6
|102,4
|147,2
|102,8
|автомобильный
|21315,6
|107,9
|98,8
|115,5
|водный
|1349,3
|99,8
|2,1
|96,1
|трубопроводный
|29569,0
|95,9
|39,2
|88,0
|авиационный
|171,1
|102,0
|0,04
|104,5
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