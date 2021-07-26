Государственная е-система в строительстве с августа получит новый функционал

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) 1 августа появятся три обновления, которые будут касаться проектных организаций, органов присвоения адресов и технической инвентаризации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

«Единая государственная электронная система в сфере строительства - масштабная часть реформы в градостроительной отрасли. Каждый день мы работаем над расширением функционала системы. В частности, вскоре с ЕГЭССС можно будет загружать проектную документацию объектов строительства и вносить данные о технической инвентаризации», - отметил заместитель министра развития ромад и территорий Александр Дудченко.

Следовательно, с 1 августа проектная документация по всем объектам строительства будет загружаться в ЕГЭССС. В том числе сведения о координатах поворотных точек границ контуров объектов строительства, их высотности; сведения о расчете класса последствий (ответственности), сведения таблиц технико-экономических показателей объектов строительства. Также будет обязательным вносить в эту систему сведения о проведенной технической инвентаризации.

Начиная с 1 августа, присвоение, изменение, корректировка, аннулирование адреса объекта строительства и объекта недвижимого имущества будет осуществляться через ЕГЭССС.

Как сообщал Укринформ, экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства стартовал в Украине в июле 2020 года. В июне 2021 года Кабмин утвердил порядок ведения ЕГЭССС, который устанавливает единые нормы создания электронных документов, а также предоставление и получения административных и других услуг в сфере строительства.