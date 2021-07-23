Украина в июне нарастила выплавку стали на 3,4% к июню-2020, сохранив 14-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в июне 2021 года нарастила производство стали на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,870 млн тонн, сохранив 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В июне зафиксировано наращивание выплавки стали к июню-2020 во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня-2021 выглядит следующим образом: Китай (93,880 млн тонн, рост на 1,5% к июню-2020), Индия (9,362 млн тонн, рост на 21,4%), Япония (8,108 млн тонн, рост на 44,4%), США (7,144 млн тонн, рост также на 44,4%), РФ (6,350 млн тонн, увеличение на 11,4%), Южная Корея (5,969 млн тонн, "плюс" 17,3%), Германия (3,421 млн тонн, рост на 38,2%), Турция (3,355 млн тонн, рост на 17,9%), Бразилия (3,120 млн тонн, рост на 45,2%) и Иран (2,470 млн тонн, рост на 1,9%).

Далее следуют Италия (2,179 млн тонн, рост на 20,1%), Вьетнам (1,970 млн тонн, рост на 42,8%), Тайвань (КНР, 1,875 млн тонн, рост на 11,2%), Украина (1,870 млн тонн, рост на 3,4%) и Мексика (1,640 млн тонн, "плюс" 48,1%).

В целом в июне текущего года выплавка стали возросла на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 167,920 млн тонн.

За шесть месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (563,330 млн тонн, рост на 11,8%), Индия (57,929 млн тонн, рост на 31,3%), Япония (48,057 млн тонн, рост на 13,8%), США (42,037 млн тонн, "плюс" 15,5%), РФ (38,227 млн тонн, рост на 8,5%), Южная Корея (35,196 млн тонн, рост на 8,3%), Германия (20,620 млн тонн, рост на 18,1%), Турция (19,705 млн тонн, рост на 20,6%), Бразилия (18,062 млн тонн, рост на 24%) и Иран (14,990 млн тонн, рост на 8%).

Далее следуют Италия (12,738 млн тонн, больше на 26%), Вьетнам (12,673 млн тонн, рост на 67,7%), Тайвань (КНР, 11,365 млн тонн, рост на 6%), Украина (10,857 млн тонн, "плюс" 7,4%) и Мексика (9,437 млн тонн, "плюс" 16,2%).

В целом за шесть месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 3,927 млн тонн стали, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.