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ФГИУ ожидает ₴1,7 миллиарда от приватизации за полгода
16:20 23.07.2021 |
Фонд государственного имущества Украины за первое полугодие 2021 года ожидает почти 1,7 млрд грн поступлений в госбюджет от приватизации государственных предприятий.
Как передает Укринформ, об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Приватизация + Демонополизация = Экономический рост» рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.
«В 2020 году мы обеспечили почти 3 млрд грн поступлений в бюджет за счет приватизации. Это в 4 раза больше, чем в 2019 году и в 8 раз за аналогичный период 2018 года. По состоянию на первое полугодие этого года, поступления от приватизации уже составили более 1 млрд грн», - отметил чиновник.
По его словам, за первые шесть месяцев было проведено 799 аукционов, а общая сумма, которая ожидается, составляет 1,665 млрд грн. Обусловлено это тем, что процедура предусматривает месяц на то, чтобы заключить соответствующий договор, и аналогичное время на уплату средств в бюджет.
Увеличение количества аукционов и оживление процесса приватизации, как считает Кошеленко, связано с запуском информационного ресурса ФГИУ, который помогает инвесторам найти всю необходимую информацию о государственной недвижимости.
«Это огромный прорыв по сравнению с тем, что было раньше. Ведь раньше было 400 экземпляров черно-белой газеты об объектах приватизации. И потенциальный инвестор, чтобы получить больше информации о государственном активе, должен был платить взятки. Сейчас все прозрачно», - добавил заместитель председателя Фонда госимущества.
Как сообщал Укринформ, депутаты в первом чтении поддержали законопроект о «приватизационной» реформе, направленный на ускорение приватизационных процессов путем совершенствования институционального механизма приватизации.
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