Нацбанк назвал карантин и всплеск инфляции ключевыми рисками для экономики

Усиление карантина, а также существенный инфляционный всплеск в мире являются ключевыми рисками для экономики Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевенчко во время брифинга относительно повышения учетной ставки, сообщает пресс-служба НБУ.

Шевченко отметил, что новые штаммы коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новые потери украинской экономике. По оценкам Национального банка, отрицательный взнос всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в годовой реальный ВВП составил 0,6 п.п. В отличие от карантинных ограничений весной прошлого года, они не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

Также возрастает вероятность длительного и существенного инфляционного всплеска в мире под влиянием значительных фискальных и монетарных стимулов. Это создает риски усиления импорта инфляции в Украине и ускорения перехода ведущих центральных банков к более жесткой монетарной политике. Последнее, подчеркивает глава НБУ, может снизить интерес инвесторов к странам Emerging Markets, в частности к Украине. Отмечается, что актуальными остаются другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

"Учитывая баланс рисков, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% и ужесточить монетарную политику в связи с рядом дополнительных мероприятий, а именно: продолжить плановое сворачивание антикризисных мер; установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка 1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня - при условии проведения процентного тендера; уменьшить плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долл. до 5 млн долл.", - подытожил Шевченко.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки до 8%. Нацбанк в июне 2021 года принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5%. С 16 апреля НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, а с 5 марта - с 6% до 6,5%. Учетная ставка в 6% действовала в Украине с июня 2020 года.