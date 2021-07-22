Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики

Дефицит государственного бюджета придется удерживать на уровне 4% ВВП или выше, если предложения первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко начнут реализовываться, полагает экс-первый замминистра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павел Кухта.

"Первый вице-премьер предлагает увеличить первичный дефицит бюджета, то есть дефицит бюджета без расходов на обслуживание долга. У нас эти расходы в прошлом году были около 3% ВВП. Если предлагается долго удерживать первичный дефицит в размере хотя бы 1% ВВП, то общий дефицит госбюджета должен составить 4% ВВП или выше", - пояснил Кухта агентству "Интерфакс-Украина".

При этом поддержанная парламентом Бюджетная декларация предусматривает дефицит госбюджета в 2022 году на уровне 3,5%, в 2023-м и 2024 гг. - 3% и 2,7% соответственно.

Первый вице-премьер предлагает смягчить монетарную политику с привязкой к стимулированию экономического развития, а не к инфляции, как этого требует политика инфляционного таргетирования.

"То есть фактически предлагается печатать деньги и терпеть высокую инфляцию и, возможно, девальвацию. Это будет подрывать доверие к нашей денежной единице и экономике как инвесторов, так и обычных наших граждан. При таких условиях ни внешние, ни внутренние инвестиции не пойдут в Украину - они уже сейчас не идут именно из-за отсутствия уверенности в сохранности своих денег и возможности надежно зарабатывать", - отметил Кухта.

"С основным посылом изложенных тезисов я не согласен. Полагаю, что такая стратегия не сработает. Это фактически заливание экономики деньгами, по сути - напечатать их, так как не видно источника, откуда они должны поступить", - добавил он.

Однако руководитель по политическим вопросам КШЭ указывает, что таким программным заявлением Любченко показывает хорошую практику, публично декларируя свое видение экономической стратегии страны - эту практику стоит продолжать и далее. Кухта добавил, что поддерживает также изложенные Любченко идеи относительно приватизации и установления эффективного управления госкомпаниями, дерегуляции и демонополизации.

В то же время, по мнению Кухты, предложенная Любченко стратегия не сработает и вряд ли будет на практике имплементирована.

"Основа экономической стратегии Украины должна заключаться в создании доверия инвесторов - как иностранных, так и украинских, включая рядовых граждан. Коррупция, вечное перераспределение средств, отсутствие защиты прав собственности приводят к тому, что нашей юрисдикции не доверяют, а без доверия никакая экономика не может быть продуктивной и быстро развиваться", - пояснил Кухта.

"Поскольку предлагаемый Любченко отказ от сдерживания инфляции Нацбанком будет воспринят инвесторами и гражданами (не говоря уже об МВФ и прочих кредиторах) как риск для стабильности украинской денежной единицы, вряд ли предложенную стратегию можно реально имплементировать на практике. В магазинах начнут расти цены, гривня будет падать, бюджет потеряет возможность привлекать финансирование - эти последствия наступят быстро и долго терпеть их страна вряд ли станет", - добавил Кухта.

Как сообщалось, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Любченко выступил за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей. По его мнению, в госфинансах должен сохраняться первичный дефицит до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4-5% ВВП. Первый вице-премьер также полагает, что Украине нужна мягкая монетарная политика с акцентом на применение инструментов целевого рефинансирования банковских займов.

По его мнению, учетная ставка должна сохраняться ниже нейтральной до появления роста экономики на уровне 4-5%.