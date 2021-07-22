Рост промпроизводства в Украине в июне-2021 замедлился до 1,1% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был еще ниже – 0,7%.
Госстат указывает, что по сравнению с маем этого года промышленное производство осталось на прежнем уровне, а с учетом сезонной корректировки снизилось на 0,7%.
В перерабатывающей промышленности в июне-2021 к июню-2020 рост составил 2,0%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 5,5%.
В целом за полугодие ведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 2,1% с 2,2% по итогам пяти месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы остались прежними – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизились с 2,9% до 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,2% до 1,4%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июне 2021г.
|июнь 2021г к маю 2021г. %
|июнь 2021г к июню 2020г., %
|январь-июнь 2021г к январю-июню 2020г, %
|Справочно: январь-июнь 2020 к январю-июню 2019, %
|Промышленность всего
|100,0
|101,1
|102,1
|92,4
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|97,5
|102,5
|101,4
|93,8
|- добыча каменного и бурого угля
|98,3
|103,5
|113,0
|76,2
|- добыча сырой нефти и природного газа
|97,7
|98,7
|95,7
|97,4
|- добыча металлических руд
|95,7
|104,2
|105,2
|94,1
|Перерабатывающая промышленность
|101,5
|102,0
|102,5
|91,4
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|95,5
|83,7
|89,9
|100,7
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|114,4
|102,2
|108,8
|83,9
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103,8
|114,9
|110,0
|91,5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|97,9
|106,8
|97,4
|101,3
|Производство химических изделий и химической продукции
|96,2
|92,3
|106,1
|108,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|107,7
|108,0
|96,6
|104,4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|110,8
|118,6
|112,9
|91,3
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|102,3
|107,0
|107,1
|86,0
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|103,4
|117,6
|111,6
|78,5
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|90,5
|120,1
|117,7
|77,0
|производство электрического оборудования
|106,4
|131,4
|136,5
|91,5
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|99,2
|102,5
|101,4
|82,4
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|109,4
|126,0
|107,1
|69,4
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|102,6
|115,7
|119,0
|84,7
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|98,4
|94,5
|101,7
|94,5
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.