Рост промпроизводства в Украине в июне-2021 замедлился до 1,1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с июнем 2020 года, тогда как в мае рост составлял 5,4%, а в апреле – 13%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был еще ниже – 0,7%.

Госстат указывает, что по сравнению с маем этого года промышленное производство осталось на прежнем уровне, а с учетом сезонной корректировки снизилось на 0,7%.

В перерабатывающей промышленности в июне-2021 к июню-2020 рост составил 2,0%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 5,5%.

В целом за полугодие ведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 2,1% с 2,2% по итогам пяти месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы остались прежними – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизились с 2,9% до 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,2% до 1,4%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июне 2021г.

июнь 2021г к маю 2021г. % июнь 2021г к июню 2020г., % январь-июнь 2021г к январю-июню 2020г, % Справочно: январь-июнь 2020 к январю-июню 2019, % Промышленность всего 100,0 101,1 102,1 92,4 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 97,5 102,5 101,4 93,8 - добыча каменного и бурого угля 98,3 103,5 113,0 76,2 - добыча сырой нефти и природного газа 97,7 98,7 95,7 97,4 - добыча металлических руд 95,7 104,2 105,2 94,1 Перерабатывающая промышленность 101,5 102,0 102,5 91,4 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 95,5 83,7 89,9 100,7 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 114,4 102,2 108,8 83,9 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 103,8 114,9 110,0 91,5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 97,9 106,8 97,4 101,3 Производство химических изделий и химической продукции 96,2 92,3 106,1 108,5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 107,7 108,0 96,6 104,4 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 110,8 118,6 112,9 91,3 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 102,3 107,0 107,1 86,0 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 103,4 117,6 111,6 78,5 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 90,5 120,1 117,7 77,0 производство электрического оборудования 106,4 131,4 136,5 91,5 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 99,2 102,5 101,4 82,4 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 109,4 126,0 107,1 69,4 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 102,6 115,7 119,0 84,7 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 98,4 94,5 101,7 94,5

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.