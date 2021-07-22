НБУ улучшил прогноз дефицита текущего счета с 0,8% до 0,4% ВВП в 2021г

Национальный банк Украины улучшил прогноз дефицита текущего счета с 0,8% ВВП до 0,4% ВВП в 2021 году и оставил неизменным прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, сообщил регулятор на сайте в четверг.

"В 2021 году текущий счет платежного баланса будет сведен с дефицитом 0,4% ВВП. Это обуславливается ростом внутреннего спроса, возобновлением иностранного туризма и более высокими объемами выплат дивидендов", – пояснил центробанк.

Однако эти факторы будут лишь частично компенсированы благоприятными условиями торговли и рекордным урожаем зерновых, добавил НБУ.

"В 2022-2023 годах дефицит текущего счета значительно расширится в результате дальнейшего роста внутреннего спроса на фоне худших условий торговли", – указал центробанк.

"Стойкий потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной. Учитывая это, НБУ сохранил рост реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%", – указано в сообщении.

Согласно прогнозу НБУ, номинальный ВВП в 2021 году составил 4,9745 трлн грн, в два последующие года - 5,485 трлн грн и 6 трлн грн соответственно.

Дефицит текущего счета в 2022 году составит 2,8% ВВП, в 2023-м - 4,2%, указал Нацбанк.

В последующие два года экономика будет расти примерно на 4% ежегодно, чему поспособствуют, помимо высокого частного потребления, значительный спрос на товары украинского экспорта и оживление инвестиционной деятельности предприятий.

Как подчеркнул НБУ, основным допущением макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ, при этом центробанк ожидает прогресса в переговорах.

В то же время длительная задержка в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита госбюджета в последующие годы и может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий. В таком случае центробанк будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику, говорится в сообщении.

"При этом выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие заимствования на внешнем и внутреннем рынках. Это также позволит удерживать международные резервы на уровне $29-31 млрд в 2021-2023 годах", – отметил НБУ.

Среди других ключевых рисков макропрогноза НБУ указал усиление карантина в Украине и в мире в связи с появлением новых вариантов коронавируса, в частности, штамма "Дельта", а также более существенный, нежели предусматривалось, инфляционный всплеск в мире, а также другие риски проинфляционного характера, как эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

Как отметил НБУ, отрицательный вклад всех карантинных ограничений первого полугодия 2021 года в годовой реальный ВВП составил 0,6 п.п., что не возымело сдерживающего влияния на инфляцию, прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.