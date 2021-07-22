ГФС за полгода обеспечила возмещение почти ₴2 миллиардов убытков по уголовным делам

За полгода Государственная фискальная служба Украины обеспечила возмещение почти 2 млрд грн убытков по уголовным производствам.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник в Фейсбуке.

По его словам, с начала этого года он определил два приоритетных направления работы Государственной фискальной службы: противодействие теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые «скрутки». «Но наряду с этим нами обеспечивается правоохранительная деятельность и в других направлениях. Как пример - обеспечение возмещения убытков по уголовным производствам, предупреждение незаконного возмещения НДС и ряд других направлений», - написал он.

Мельник отметил, что на сегодня ГФС насчитывает около 3 тысяч личного состава следователей и оперативников, которые осуществляют правоохранительную функцию. «Это самое маленькое за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс. грн в месяц)», - отметил председатель ГФС.

«Несмотря на эти обстоятельства, в течение первого полугодия работниками службы обеспечено возмещение ущерба по уголовным производствам в сумме 864 млн грн. А в июле дополнительно обеспечено возмещение ущерба по одному из уголовных производств в сумме 1,1 млрд грн. Следовательно, общая сумма средств, фактически поступивших в бюджет Украины, достигает почти 2 млрд грн», - отметил он.

По словам Мельника, «эта возмещенная нами в бюджет по уголовным производствам сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет».