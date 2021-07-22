После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
Финансовые новости
- |
- 22.07.21
- |
- 16:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За I полугодие расходы бюджета не выполнены на 44 миллиарда - Счетная палата
08:22 22.07.2021 |
Расходы общего фонда государственного бюджета за первое полугодие 2021 года меньше запланированных на 44,3 млрд грн (7,3%), в частности не выполнен план расходов по программам Министерства здравоохранения, Минобороны, Минсоцполитики и Минагрополитики.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
"Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики", - говорится в сообщении.
По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, на 8,4 млрд грн, или 10%, не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.
На 4,3 млрд грн (7,9%) меньше плана выполнены расходы Министерства обороны. Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.
Также выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов помощи, компенсаций, денежного пособия и оплату услуг отдельным категориям населения, и Минагрополитики - на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.
«В то же время наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% - 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения - на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий - на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 4,4 млрд грн», - отметил Пацкан.
При этом, добавил глава Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога на произведенные в Украине подакцизные товары; на 0,4 млрд грн - налога и сбора на доходы физических лиц.
«Не выполняется и план государственных заимствований - за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получены на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований - на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн», - отметил Пацкан.
Он также заметил, что от приватизации государственного имущества поступил 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).
Как сообщалось, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь - июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и Германия официально договорились о «Северном потоке-2»: что пообещали Украине
|Наследие «Квартала 95». Почему у Зеленского большие проблемы во внешней политике
|Саботаж заседания Верховной Рады: Почему нардепы прогуливают работу и им за это ничего не будет
|США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин растут 22 июля
|НБУ повысил прогноз международных резервов на конец 2021г с $29,8 млрд до $31,3 млрд
|НБУ улучшил прогноз дефицита текущего счета с 0,8% до 0,4% ВВП в 2021г
|НБУ ожидает повышения учетной ставки до 8,5% в 2021г и снижение ее до 6,5% до конца 2022г
|НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
Это интересно
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч
|Список выявленных НКЦБФР скам-проектов пополнили шесть компаний
|Создан самый прочный в мире самовосстанавливающийся материал — он идеально подойдёт для стёкол в смартфонах
|Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями