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ФГИУ запустил сайт по аренде госимущества
09:21 21.07.2021 |
Фонд государственного имущества создал и запустил сайт по аренде госимущества, где есть все как вакантные для аренды, так и уже арендованные объекты.
Об этом во время презентации сайта сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сениченко, передает корреспондент Укринформа.
"Мы запустили онлайн сайт, где все могут посмотреть объекты, которые будут выставляться на аукционы, ознакомиться с интерактивной картой. Мы продолжаем модифицировать эту систему", - сказал Сениченко.
Он отметил, что ранее аренда недвижимости должна была пройти сложную процедуру, которая продолжалась до 9 месяцев, а информация об объектах аренды была труднодоступной.
По словам Сениченко, непрозрачная система способствовала коррупции: 95% случаев имущество передавалось в аренду заранее определенному участнику по начальной цене без проведения конкурса.
Запущенный ФГИУ сайт по аренде содержит перечень всех объектов госимущества, которые сдаются в аренду, или уже имеют арендатора, интерактивную карту, информацию об объектах, которые передаются в аренду вне аукционов, раздел с судебными делами относительно аренды госимущества. Кроме того, на сайте есть калькулятор средств, которые государство получило от аренды.
В ФГИУ подчеркивают, что инструментарий сайта можно использовать для получения аналитической информации. Доступен поиск по адресу объекта, сроку договора аренды, можно ознакомиться с документами.
Сениченко сообщил, что планируется модернизация системы, после которой сайт превратится в комплексный портал, где будет автоматизирован весь процесс аренды. Система будет связана с Госказначейством и системой Прозоро.Продажи.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества может устанавливать дополнительные условия при передаче в аренду части объектов. В частности, дополнительные условия могут устанавливаться при передаче в аренду объекта площадью более 500 кв. м.
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