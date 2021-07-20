Рынок металлопроката Украины за 6 мес. возрос на 5,6%, доля импорта составила почти 21%

Украинские предприятия в январе-июне текущего года нарастили потребление металлопроката на 5,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 254,6 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром" во вторник, за этот период импортировано 468,6 тыс. тонн, или 20,78% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"В январе-июне 2021 года емкость внутреннего рынка составила 2254,6 тыс. тонн металлопроката, из которых 468,6 тыс. тонн, или 20,78%, приходится на импорт. В январе-июне 2020 года емкость внутреннего рынка была 2135,7 тыс. тонн, из них 531,7 тыс. тонн, или 24,90%, импортировано. Таким образом, за шесть месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июня 2020 года на 5,57% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 4,11%", - констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, структура импорта в январе-июне 2021 года характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,61% и 42,15% соответственно). В аналогичном периоде 2020 года доминирование плоского проката над сортовым было несколько меньшим (соответственно 53,47% и 44,84%).

По данным "Укрметаллургпрома", в январе-июне 2021 года украинские метпредприятия произвели 9,63 млн тонн металлопроката (106,57% относительно января-июня 2020 года), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано порядка 7,84 млн тонн, или 81,4%. За шесть месяцев 2020 года доля экспорта составила 82,2% (7,43 млн тонн при общем производстве металлопроката 9,03 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за шесть месяцев 2021 года пришлось 46,39%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года (49,04%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-июне 2021 года заметно выше показателя января-июня 2020 года (37,95% и 32,88% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за шесть месяцев 2021 года уступает показателю аналогичного периода 2020 года (15,66% в 2021 года против 18,08% в 2020 года).

По данным ООО "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июне 2021 года являлись страны Европейского Союза (32,8%), другие страны Европы (23,3%) и страны Южной Америки (10,5%).

Среди металлургических импортеров за шесть месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (42,5%), на втором ЕС-27 (22,9%), на третьем - прочие страны Европы (17,9%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. Импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.