Загрузка гостиниц в Киеве достигла 66% в июне – Hotel Matrix

Благодаря активизации въездного туризма показатель загрузки гостиниц Киева в июне 2021 года увеличился до 66%, что на 23% выше майского показателя, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта Hotel Matrix Елизавета Руделева.

"Мы видим позитивные тренды по всем показателям во всех крупнейших городах Украины", - добавила она.

По словам Руделевой, на втором месте по загрузке гостиниц – Одесса: рост с майских показателей в 53% до 63% в июне. Затем следуют Львов с 41% в мае до 60% в июне, Днепр – с 45% в мае до 58% в июне, Харьков – с 45% в мае до 50% в июне.

Как отметила она, обычно гостиницы, предвидя высокий спрос на предстоящий период, повышают цену. Цена и ADR безусловно, имеют разное значение, поэтому повышение цены, соответственно, влияет и на повышение показателя ADR.

По сравнению с маем показатели ADR (средний тариф) всех городов Украины возросли от 2,4% до 18,4%. ADR Днепра увеличился до 3782 грн с 3289 грн в мае, Львова – до 2439 грн с 2060 грн, Одессы - до 2284 грн с 2067 грн, Киева – до 2031 грн с 1836 грн в мае.

RevPar (выручка на доступный номер в день) выросла почти вдвое во Львове – с 850 грн в мае до 1557 в июне. Сильный рывок в гостиницах Одессы – с 1089 грн в мае до 1476 в июне и Киева – с 780 в мае до 1345 грн в июне. В Днепре этот показатель поднялся до 2174 грн с 1550 в мае, Харькове – до 1058 грн в июне с 938 грн в мае.

Статистические данные по Днепру представлены гостиничным рынком четырехзвездочных и пятизвездочных гостиниц, по Харькову - двухзвездочными, четырехзвездочными и пятизвездочными. Статистические данные Киева, Одессы и Львова представлены трехзвездочными, четырехзвездочными и пятизвездочными гостиницами.

Hotel Matrix – веб-продукт гостиничной аналитики, над созданием которого работают специалисты из Польши и Украины. Запущен в мае 2020 года. Сейчас к Hotel Matrix подключены 152 гостиницы.