Рост розничного товарооборота Украины в июне 2021г замедлился до 13% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в июне 2021 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах, тогда как в мае этот показатель составлял 22,7%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в июне розничный товарооборот вырос на 0,1% по сравнению с маем-2021.

В январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года оборот розничной торговли в стране также увеличился на 13,8%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за шесть месяцев 2021 года зафиксирован в Черновицкой (на 30,8%), Тернопольской (на 29,4%), Закарпатской (на 26,7%), Львовской (на 21,6%), Хмельницкой (на 21,1%), Полтавской (на 19,8%), Ивано-Франковской (на 19,0%), Винницкой (на 18,3%), Киевской (на 14,7%), Ривненской (на 14,0%), Днепропетровской (на13,6%), Волынской (на 13,0%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

