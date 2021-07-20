Теневые зарплаты в Украине достигают полтриллиона гривень – министр экономики

Теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается в около половины триллиона гривень в год, один занятой человек фактически содержит двух, которые не работают.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко рассказал во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Со ссылкой на реестр физлиц-налогоплательщиков Любченко отметил, что 11,3 млн граждан получили официальную заработную плату в прошлом году. Почти 11 млн не получили никакого дохода. Также есть более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от граждан, которые легально работают.

"То есть имеем за счет 1 официально работающего содержание 2 неработающих. И все эти категории одинаково пользуются общественными благами медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами", - добавил он.

Любченко отметил, что теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается в около половины триллиона гривен в год. "Это средства, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты", - отметил министр.

Такие диспропорции, продолжил он, лишь подсветил коронакризис - а именно, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.