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Число умерших в Украине в мае-2021 к маю-2020 выросло на 28,2% – Госстат
23:17 19.07.2021 |
Число умерших в Украине в мае 2021 года составило 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Согласно данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в минувшем году.
Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем за тот же месяц годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе 2021 года - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%, в апреле - на 48,5%.
В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в мае-2021 сократилось на 12,8% к маю-2020 - до 20,6 тыс., а в целом за пять месяцев оно сократилось на 5,5% - до 109,63 тыс.
В целом население Украины на 1 июня 2021 года составило 41 млн 408,2 тыс. чел., что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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