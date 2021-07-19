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Количество долгов украинцев возросло почти на 15% - Опендатабот
14:02 19.07.2021 |
За первое полугодие 2021 года количество долгов в Едином реестре должников возросло на 15%, почти до 5,85 млн.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте платформы для работы с открытыми государственными данным Опендатабот.
«В целом в начале 2021 года в Едином реестре должников было 5 103 269 долгов, по состоянию на июль их уже 5 849 009, то есть суммарное количество возросло почти на 15%», - говорится в сообщении.
Отмечается, что быстрее всего в течение первого полугодия 2021 года увеличивалось количество долгов по оплате коммунальных услуг (на 21,2%, до 417 577), задолженностей, касающихся взыскания средств, то есть долгов физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями (на 20,4%, до 1 439 106), долгов, касающихся взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях (на 19,6%, до 964 976).
Больше всего долгов накопилось в категории «взыскание средств в пользу государства» (1 510 788 долгов, на 25,8% больше, чем на начало 2021 года); «взыскание средств компаниями и организациями» (1 439 106 долгов, на 24,6% больше) и «штрафы за нарушение правил дорожного движения (1 237 339 долгов, на 21,2% больше).
Как сообщал Укринформ, 23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому со счетов должников деньги списываются автоматически. Ранее исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, но для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов в онлайн-режиме. Средства со счетов должников могут автоматически списывать «ТАСкомбанк», «ПриватБанк», «Универсал Банк» (Монобанк), «ОКСИ банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк», «ПроКредит Банк».
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