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Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен
12:42 19.07.2021 |
В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7700 грн - сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. И дальше у нас будет рост инфляции + 2% - то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей.
Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума...", - сказал министр.
По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.
"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 - 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", - резюмировал он.
С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум: от его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросли пособия по безработице.
Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.
При этом, мксимальний размер пособия по безработице составит 9516 грн, ранее он составлял 9080 грн.
В то же время пресс-служба Минфина сообщает, что бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.
В Минфине добавили, что с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:
* 01.01.2021 - 6000 тыс грн
* 01.12.2021 - 6500 тыс грн
* 01.10.2022 - 6700 тыс грн
* 01.01.2023 - 7176 тыс грн
* 01.01.2024 - 7665 тыс грн
"Таким образом, в 2024 году "минималка" по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен", - добавили в министерстве.
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