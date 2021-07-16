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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему украинцы не обрадуются «отпущению» газовых долгов на 100 млрд

 Денис Стаджи / Деловая столица

Принят закон, определяющий порядок списания долгов теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз". Это позволит местным властям подготовиться к новому отопительному сезону, но не решит других проблем.

14 июля Верховная Рада приняла закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа", который предусматривает реструктуризацию и частичное списание долгов компаний перед НАК "Нафтогаз Украины". За документ проголосовал 301 народный депутат, 218 из них - члены фракции "Слуга народа". Законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку.

Эту тему мы поднимали совсем недавно, когда рассказывали, что без вмешательства правительства не получится развязать тугой узел отношений местных властей, теплоснабжающих предприятий и их задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины". Тогда мы упоминали, что Ассоциация городов Украины (объединяет около тысячи муниципалитетов страны) предложила решить проблему, выделив компенсацию из государственного бюджета для погашения долгов местных теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед "Нафтогазом". И предпосылки для этого действительно были.

Прошла неделя - и это пожелание сбылось. Принятый закон, в частности, предписывает:

* перенести на 1 июня 2021 г. расчетную дату урегулирования задолженности, сформированной по 1 июля 2016 г.;

* разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;

* приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей;

* верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 г;

* уточнить процедуру реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей.

Продолжением этого закона должен стать законопроект, который будет подан в Раду в сентябре. Он должен содержать изменения в госбюджет - в частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

На принятие закона сразу отреагировало Министерство развития общин и территорий.


"Этот закон является жизненно необходимым для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения, деятельность которых сейчас полностью зарегулирована. Особую остроту этот вопрос приобретает в свете подготовки к предстоящему отопительному сезону, - отметила замглавы Минрегиона Наталья Хотяновская. - Ведь без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров".

Как указано в пояснительной записке, закон позволит реструктуризировать или списать более 100 млрд грн долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ в период с 2015 г. Это означает, что стоимость использованного газа компенсируют за счет бюджетных средств. Такой подход вызвал неприятие у многих экспертов, в частности из организации "Опора" , которые указывают, что перед компенсированием любых долгов за счет бюджета нужно хотя бы провести их аудит.

По данным авторов закона, задолженность населения перед ТКЭ составляет 26,6 млрд грн, а долг самих ТКЭ перед "Нафтогазом" - 50 млрд грн и 8 млрд грн пени и штрафных санкций. Все эти долги будут или списаны, или реструктуризированы.

Но здесь также следует обратить внимание на вопрос газовиков. В числе выигравших окажется и опальный бизнесмен Дмитрий Фирташ, который контролирует многие региональные компании газовой инфраструктуры. Как напоминают в "Опоре", ряд облгазов, нарушая законодательство, насчитывали больший объем потребления газа населению (умножали его по показаниям счетчика на т.н. "температурный коэффициент") с 2015 г. и получали от "Нафтогаза" в свои газовые сети эти завышенные объемы голубого топлива. "Газсбыты эти завышенные объемы "разносили" по лицевым счетам потребителей газа, но с 2015 года по октябрь 2018 года не выставляли их потребителям в платежках, а формировали долги потребителям", - отметили в организации, добавив, что дело о "температурных коэффициентах" сейчас рассматривается Верховным Судом, а Верховная Рада, принимая закон, "фактически совершает попытку подменить судебную ветвь власти, узаконив эти долги и компенсировав их за счет налогоплательщиков".

Впрочем, пока не очень понятно, чьи долги будут списываться, а чьи - реструктуризироваться. Сам закон не предполагает автоматической компенсации или списания задолженности. Речь там - об определении механизмов верификации этих долгов. Далее последует большая работа с НКРЭКУ и с Кабмином по верификации сумм этой задолженности. Участников рынка газа еще ждет впереди очень большая работа по подготовке изменений в закон о госбюджете и налоговый кодекс.

Также закон устанавливает порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги его транспортировки:

* путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

* путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

* путем списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащую урегулированию на условиях, определенных законом, при условии погашения тела долга.

Остается вопрос: какие расходы понесет госбюджет? Ведь пока не известно, какая доля долгов будет полностью списана, а какая - отсрочена или реструктуризирована. Как указано в пояснительной записке, потребность в бюджетном финансировании будет определена отдельным законопроектом. А брать деньги будут исключительно в пределах расходов специального фонда государственного бюджета.

Освобождение тепловиков

"Данный закон является в основном позитивным для газовой сферы. Позитивом в данном документе есть то, что появляется возможность освободить ТКЭ от долгов перед НАК "Нафтогаз". Также хочу напомнить, что прежде уже проводились подобные списания долгов на государственном уровне - путем реструктуризации основного долга, проведения взаимных зачетов, списания колоссальных штрафов и пени, начисленных за период просрочек, - сказала "ДС" директор ООО "Августа" (группа поставщиков энергоресурсов Tolk) Ирина Береснева. - Каким будет механизм списаний и зачетов в этот раз, однозначно сказать сложно: должно быть принято множество подзаконных актов".

Межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" в свежем пресс-релизе по поводу принятия закона назвала его "первым шагом в решении системного кризиса в теплоэнергетике". Впрочем, далее теплоэнергетики требуют от властей сделать так, чтобы ситуация с накоплением долгов не повторялась.

А именно:

* внести изменения в Закон "О теплоснабжении" в части запрета отключения объектов ТКЭ от энергоснабжения в отопительном периоде и возможности автоматической коррекции тарифов в случае изменения цен на энергоносители;

* разработать порядок автоматической коррекции размера тарифа на тепловую энергию при изменении цен на энергоносители и их распределение, и утвердить его постановлением КМУ;

* установить паритетную ответственность (начисление штрафов, пени) между предприятиями, которые предоставляют услуги по распределению газа, поставщиками электроэнергии, поставщиками газа, предприятиями ТКЭ и населением в части своих обязательств по договорам распределения газа, поставки газа, электроэнергии и воды и договорам предоставления услуги по поставкам тепловой энергии населению;

* обеспечить пересмотр размеров процентных ставок штрафных и иных финансовых санкций, которые могут применяться к предприятиям теплоснабжения, с приведением их к соразмерным с теми, которые предприятия ТКЭ могут применять к своим должникам, и закрепить их в действующих законах;

* внести изменения в Кодекс ГРС и вернуть Механизм определения стоимости распределения газа, который действовал по состоянию на 01.01.2020 г., а также срочно отменить порядок начисления штрафных санкций на удвоенную сумму долга;

* создать при СНБО рабочую группу для внесения изменений в условия ГК "Нафтогаз Трейдинг" по поставкам газа;

* внести изменения в Правила поставки природного газа в части установления для ТКЭ предоплаты и начислений штрафных санкций за нарушения, за которые ТКЭ вообще не могут отвечать, в том числе связанные с погодными условиями и тому подобное;

* неукоснительно выполнять подписанный 9 февраля 2021-го Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой всеми сторонами-подписантами.

Горькое лечение

При этом надо отметить, что, запустив реструктуризацию и списание долгов, власть борется с симптомами, причем - жестким лекарством, в том числе в виде инъекций из государственного бюджета. При этом нельзя сказать, что ничего не делается для лечения самой болезни: напомним, что в мае правительство отменило спецобязательства для НАК "Нафтогаз" продавать ресурс для ТКЭ по определенной цене, а сами тепловики и местные власти получили реальные возможности устанавливать тарифы для населения (именно из-за того, что они не соответствовали рыночному уровню и накапливались долги).

Но кто заплатит за лечение? Конечные потребители, то есть мы с вами. Да, новый закон действительно поможет местным властям и ТКЭ подготовиться к отопительному сезону благодаря реструктуризации их долгов перед "Нафтогазом". Но он все равно не спасет население от резкого (на 40-50%) роста тарифов на отопление и горячую воду...
 

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