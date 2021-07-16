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Минагро не видит ажиотажа на рынке земли - за две недели продали 700 гектаров
07:59 16.07.2021 |
Со стартом 1 июля рынка земли в Украине зарегистрировано чуть более 600 сделок суммарно на 700 гектаров.
Об этом в программе "На самом деле" телеканала "Дом" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, передает Укринформ.
"Мы делали прогноз, который нам позволял утверждать - никакого ажиотажа с продажей земли не будет. Соглашения будут происходить. Но в период двух недель в стране было совершено чуть более 600 сделок на всю страну. Если говорить в гектарах - это около 700 га. То есть нет никакого ажиотажа", - сказал он.
Министр не советует украинцам продавать землю. Во-первых, земля и агропроизводство - это очень рентабельный вид хозяйственной деятельности. Во-вторых, с каждым годом стоимость земли будет только расти.
"И опыт наших соседей в Европе показывает, что цена на землю растет системно. Взять нашего партнера, соседа - Республику Польша. Там цена сегодня около 11 тыс. евро за гектар. Что, в свою очередь, показывает, что в течение 15 лет стоимость выросла более чем в 10 раз ... То есть капитализация земли будет расти. Поэтому не надо спешить распоряжаться своей собственностью", - отметил Лещенко.
На этом этапе он советует украинцам, владеющим землей, привести документы в порядок.
"Надо привести в порядок свои устанавливающие документы. Надо провести работу с точки зрения кадастровой регистрации. Надо сделать базовые вещи, которые необходимы с точки зрения права собственности. Потому что у многих людей в Украине до сих пор даже не оформлены документы на землю", - пояснил министр.
Лещенко подытожил, что земельная реформа - это тот рычаг, который даст возможность гражданам Украины навести порядок в своих документах и "иметь землю как лучший банковский депозит".
"Потому что цена постоянно растет, аренда растет. Цены на сельхозпродукцию на мировых рынках растут", - резюмировал он.
Как сообщалось, в Украине 33 млн га земли находятся в частной собственности, от 5 млн га - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.
На первом этапе рынок земли открывается прежде всего на паи украинцев, их размеры 3-7 га. Стоимость среднего пая сейчас прогнозируется на уровне 200 тыс. грн.
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