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МВФ приветствует недавние решения Рады, но ждет прогресса в других секторах
Принятие Верховной Радой нескольких важных законов, в частности о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), является позитивным сигналом, однако необходим прогресс и в других секторах, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).
"Больше прогресса необходимо в других секторах (...) Дискуссии с властями будут продолжены", - сказал он на традиционном брифинге Фонда в четверг, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе stand by.
Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными".
По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.
МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - следующего. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, четвертого - $560 млн и заключительного пятого - $980 млн. Однако этот план был нарушен.
Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.
В то же время Верховная Рада на этой неделе и несколькими неделями ранее приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ. Помимо ВСП и ВККС речь также о законах об улучшении корпоративного управления в банковской сфере (4367), правках в закон "О гарантировании вкладов" (№4546), а также о принятых в первом чтении законопроектах о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и об усовершенствовании корпоративного управления.
Вместе с этим ранее среди секторов, где МВФ ждет прогресса от Украины, называлась также энергетика.
"Эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", - сообщил Минфин 9 июля по итогам визита Марченко в США.
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