Рада дополнительно выделила 6 миллиардов на ремонт дорог и «большую реставрацию» от Зеленского

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год", инициированные для реализации проектов так называемой "большой реставрации".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего законопроекта №5551-2 во втором чтении поддержали 263 народных депутата.

Законом увеличены на 1 миллиард гривен расходы Министерства культуры и информационной политики на финансирование новой бюджетной программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности" за счет уменьшения на такую ​​же сумму расходов министерства на финансирование бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

Источником поступлений госбюджета для такой субвенции устанавливается плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

При этом ко второму чтению в законопроект был внесен ряд изменений.

В частности, на 8,5 млрд грн увеличены доходы и расходы госбюджета за счет увеличения поступлений от налога на положительную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Из этих средств 5 миллиардов гривен предложено направить на увеличение расходов по бюджетной программе: "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения". Еще 2 млрд грн выделяется на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы.

Корме того, на 110,4 млн грн увеличены расходы Минздрава по программе предоставления специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, еще 40 млн грн дополнительно выделено на строительство "Охматдета".

Также 628,4 млн грн дополнительно выделено Минреинтеграции по бюджетной программе "Обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, и финансовая поддержка системы государственного иновещания Украины".

Еще 76,1 млн грн выделено для Центральной избирательной комиссии на проведение выборов народных депутатов Украины и депутатов местных советов.

Как сообщалось, ранее Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация", анонсированного президентом Владимиром Зеленским.

Среди утвержденных - по три проекта в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", заповеднике "София Киевская", историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" и историко-культурном заповеднике "Качановка".

По одному проекту утверждены для заповедника "Древний Галич", Национального художественного музея Украины, Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого и Национального академического драматического театра имени М. Заньковецкой.

Кроме того, предусмотрена реставрация объектов в составе пяти замков во Львовской и Тернопольской областях, а также реставрация здания музея Тараса Шевченко в Каневе.