Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 месяцев возрос на 25,5% - Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2021 года выросло на 25,5% по сравнению с январем-маем 2020 года - до $1,078 млрд с $0,859 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $26,608 млрд, импорт - на 26,1%, до $25,686 млрд.

Госстат уточнил, что в мае по сравнению с апрелем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 6,4% – до $5,523 млрд, тогда как импорта сократился - на 0,6%, до $5,567 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2021 также было негативным и составило $0,44 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,41млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за пять месяцев текущего года так же, как и в январе-мае 2020 года, составил 0,96%.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--май 2021 к январю-маю 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-май 2021 к январю-маю 2020, % Всего¹ 24607,7 126,1 25685,9 126,1 Животные, продукты животного происхождения 488 103,7 577,8 126,9 Продукты растительного происхождения 4335,1 91,6 1074,4 112,7 - зерновые культуры 3812,7 91,9 115 96,7 Жиры животного и растительного происхождения 2814,6 114 164,7 168,1 Готовые пищевые продукты 1586,1 114,7 1276,5 120,5 Минеральные продукты 3687,3 185,2 4407,9 117,1 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 301,5 103,8 4165,5 118,7 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 894 120,9 3523,1 117,1 Фармацевтическая продукция 105,9 102,3 1097,1 120,4 Удобрения 142,9 157 418,8 115,3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 425,3 158,1 1768,5 141,9 Кожевенное сырье 75,4 149,9 121,7 148,3 Древесина и изделия из нее 746,9 138,6 139,3 130 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 190,4 120,7 574,6 161,8 Текстильные материалы и изделия 331,4 112,6 951,1 114 Обувь 79,6 116,9 243,5 129,8 Изделия из камня, гипса, цемента 214,2 132,3 311,3 125,4 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 52,7 221,8 82 221,1 Недрагоценные металлы и изделия из них 5635,8 147,1 1422,4 124,2 - черные металлы 4914 149,2 439,3 116,2 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 2124,4 130,3 5068,4 126,7 Реакторы ядерные, котлы, машины 804,8 105,9 2840,2 140,6 Электрические машины 1319,6 151,6 2228,3 112,6 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 285,3 85,3 2898,7 148,2 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 69,5 145,9 2799,6 149 Приборы и аппараты оптические, фотографические 61,3 136,6 546,2 138,2 Разные промтовары 495,4 160,5 467 126,6 Товары, приобретенные в портах 0,4 43,1 21,2 44,1

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.