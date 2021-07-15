Финансовые новости
- |
- 15.07.21
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 месяцев возрос на 25,5% - Госстат
17:23 15.07.2021 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2021 года выросло на 25,5% по сравнению с январем-маем 2020 года - до $1,078 млрд с $0,859 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $26,608 млрд, импорт - на 26,1%, до $25,686 млрд.
Госстат уточнил, что в мае по сравнению с апрелем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 6,4% – до $5,523 млрд, тогда как импорта сократился - на 0,6%, до $5,567 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2021 также было негативным и составило $0,44 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,41млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за пять месяцев текущего года так же, как и в январе-мае 2020 года, составил 0,96%.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-мае 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--май 2021 к январю-маю 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-май 2021 к январю-маю 2020, %
|Всего¹
|24607,7
|126,1
|25685,9
|126,1
|Животные, продукты животного происхождения
|488
|103,7
|577,8
|126,9
|Продукты растительного происхождения
|4335,1
|91,6
|1074,4
|112,7
|- зерновые культуры
|3812,7
|91,9
|115
|96,7
|Жиры животного и растительного происхождения
|2814,6
|114
|164,7
|168,1
|Готовые пищевые продукты
|1586,1
|114,7
|1276,5
|120,5
|Минеральные продукты
|3687,3
|185,2
|4407,9
|117,1
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|301,5
|103,8
|4165,5
|118,7
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|894
|120,9
|3523,1
|117,1
|Фармацевтическая продукция
|105,9
|102,3
|1097,1
|120,4
|Удобрения
|142,9
|157
|418,8
|115,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|425,3
|158,1
|1768,5
|141,9
|Кожевенное сырье
|75,4
|149,9
|121,7
|148,3
|Древесина и изделия из нее
|746,9
|138,6
|139,3
|130
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|190,4
|120,7
|574,6
|161,8
|Текстильные материалы и изделия
|331,4
|112,6
|951,1
|114
|Обувь
|79,6
|116,9
|243,5
|129,8
|Изделия из камня, гипса, цемента
|214,2
|132,3
|311,3
|125,4
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|52,7
|221,8
|82
|221,1
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|5635,8
|147,1
|1422,4
|124,2
|- черные металлы
|4914
|149,2
|439,3
|116,2
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|2124,4
|130,3
|5068,4
|126,7
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|804,8
|105,9
|2840,2
|140,6
|Электрические машины
|1319,6
|151,6
|2228,3
|112,6
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|285,3
|85,3
|2898,7
|148,2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|69,5
|145,9
|2799,6
|149
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|61,3
|136,6
|546,2
|138,2
|Разные промтовары
|495,4
|160,5
|467
|126,6
|Товары, приобретенные в портах
|0,4
|43,1
|21,2
|44,1
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Метпредприятия Украины в I полугодии нарастили потребление газа на 6%, электроэнергии - на 4,2%
|Дефицит внешней торговли Украины товарами за 5 месяцев возрос на 25,5% - Госстат
|Рада одобрила введение электронной прописки
|Либерия открыла рынок для украинских производителей мяса птицы
|Бизнес улучшил ожидания о замедлении роста инфляции и ослаблении девальвации гривни – опрос НБУ
|Рада упростила присоединение к электросетям для бизнеса
Это интересно
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах
|Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные
|Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
|Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн
|Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
|Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12
|Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн