Бизнес улучшил ожидания о замедлении роста инфляции и ослаблении девальвации гривни – опрос НБУ

Оценки бизнеса относительно объемов производства товаров и услуг в Украине, текущего состояния и прогнозов развития собственных предприятий продолжают улучшаться.

Кроме того, в следующие 12 месяцев респонденты ожидают замедления инфляции и ослабления девальвации национальной валюты, свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел во втором квартале 2021 года.

Также индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 112.3% по сравнению с 108.4% в первом квартале.

"Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что предприятия второй квартал подряд существенно улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев.

Баланс ответов составил 15.9% против 5.6% в первом квартале 2021 года. А вот инфляционные ожидания снижаются второй квартал подряд: во втором квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7.2% по сравнению с 7.7% в предыдущем квартале.

Также второй квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривны. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28.71 грн/$(в предыдущем квартале - 29.15 грн/$). Более 38% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28.01 грн/$ к 29.00 грн/$.

Руководители впервые послепервого квартала 2020 года положительно оценили текущее финансово-экономическое состояние собственных предприятий: баланс ответов составил 6% против "минус" 0,7% в I квартале. Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев также улучшились: баланс ответов - 18.3% (в первом квартале - 12.7%).

Отмечается, что самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства (27.2%). В общем улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения.

Кроме того, бизнес ожидает дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом: балансы ответов - по 21% по сравнению с 18% и 14.9% соответственно в первом квартале 2021 года. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.

Улучшились ожидания предприятий по инвестиционным расходам как на выполнение строительных работ, так и на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов - 6.4% и 16.9% соответственно (в первом квартале 11.7% и 1.4% соответственно).

Рост инвестиционных расходов на выполнение строительных работ в последующие 12 месяцев впервые со второго квартала 2019 года прогнозируют предприятия всех видов деятельности, больше всего - предприятия энерго- и водоснабжения (баланс ответов 0150 17.2%).

Четвертый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями: баланс ответов вырос до 12.3% с 10.4% в первом квартале.

Также бизнес продолжает смягчать ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил "минус" 1% (в предыдущем квартале - "минус" 1.9%). В частности, респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности и строительства ожидают увеличения количества своих работников (баланс ответов 8%, 6.5% и 5% соответственно).

Остаются высокими ожидания относительно роста зарплат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов - 58.3% (в первом квартале 2021 года - 60.6%). Только 1% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат (в первом квартале 2021 года - 2.0%).

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, продолжает уменьшаться - 36.9% по сравнению с 39.3% в предыдущем квартале. Подавляющее большинство потенциальных заемщиков (78.7%) традиционно предпочитает национальную валюту.

Также уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, - до 7% с 8.7% в предыдущем опросе. Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты назвали высокие ставки (52.7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%). Более трети респондентов (35.1%) вместо кредитных услуг банков будет использовать другие источники финансирования. Усиление этого фактора наблюдается седьмой квартал подряд.

В опросе приняли участие 687 предприятий.